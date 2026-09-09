NIA बोली- लाल किला धमाका आत्मघाती हमला था, उमर ने कार के अंदर IED सक्रिय किया

न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, NIA ने चार्जशीट में कहा, "आरोपी उमर उन नबी विस्फोट के समय कार के अंदर था और उसने उपर्युक्त कमांड तंत्र का उपयोग करके IED को सक्रिय किया था।"

चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि आरोपी कथित तौर पर चरमपंथी सामग्री से प्रभावित थे और तथाकथित 'लोन मुजाहिद पॉकेट बुक/हाउ टू बिकम एन असैसिन' का अनुसरण कर रहे थे, जिसे एजेंसी ने अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा (AQAP) से जुड़ा मैनुअल बताया है।