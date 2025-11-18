आतंकी उमर दिल्ली विस्फोट के लिए बिलाल को बनाना चाहता था फिदायीन हमलावर, उसने इंकार किया

दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के मामले में श्रीनगर से गिरफ्तार जसीर बिलाल उर्फ दानिश फिदायीन (आत्मघाती) हमले के लिए पहली पसंद था, लेकिन उसने मना कर दिया था। इंडिया टुडे के मुताबिक, यह खुलासा गिरफ्तार डॉक्टरों से पूछताछ में हुआ है। डॉक्टरों ने बताया कि अनंतनाग जिले के काजीगुंड निवासी बिलाल को कार बम विस्फोट करने वाले डॉक्टर उमर नबी ने कट्टरपंथी बनाया था। बिलाल उमर को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा था।

खुलासा बिलाल ने कहा- आत्महत्या पाप है रिपोर्ट के मुताबिक, उमर ने राजनीति विज्ञान के छात्र बिलाल को 2023 में आत्मघाती हमले के लिए कट्टरपंथी बनाया था, लेकिन जब बिलाल से इस साल हमला करने के लिए कहा गया, तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि 'इस्लाम में आत्महत्या पाप है।' बिलाल की मुलाकात अक्टूबर 2023 में कुलगाम की एक मस्जिद में आतंकी मॉड्यूल से हुई थी। उसके बाद उसे फरीदाबाद में अल-फलाह विश्वविद्यालय के पास किराए के मकान में लाया गया था।

इंकार बिलाल के इंकार करने पर उमर खुद बना आत्मघाती हमलावर उमर ने आत्मघाती हमला करने के लिए कई महीनों तक बिलाल का गहन ब्रेनवॉश किया था, लेकिन अप्रैल 2025 में बिलाल के पीछे हटने से योजना विफल हो गई। बिलाल ने इस्लाम में आत्महत्या को वर्जित बताने के अलावा खराब आर्थिक स्थिति को भी फिदायीन हमलावर न बनने का कारण बताया था। मॉड्यूल के अन्य सदस्य बिलाल को ओवर-ग्राउंड वर्कर (OGW) बनाना चाहते थे, लेकिन उमर आत्मघाती हमलावर बनाने पर अड़ा रहा। हालांकि, उसके मना करने पर खुद हमलावर बना।

आग जसीर ने पिता ने खुद को आग लगाई बिलाल के पिता बिलाल वानी स्थानीय मेवे के विक्रेता हैं। उनको कथित तौर पर उनके बेटे की हिरासत के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हिरासत में लिए गए अपने बेटे और भाई से बार-बार मिलने की अनुमति न मिलने पर उन्होंने निराश होकर खुद को आग लगा ली थी। उनको अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज और बाद में उन्हें श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है।