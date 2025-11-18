मुंबई में क्यों बढ़ा CNG संकट और इसका सार्वजनिक परिवहन पर क्या पड़ रहा है असर?

मुंबई में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ( CNG ) की आपूर्ति बहाल न होने से सार्वजनिक परिवहन पर संकट गहरा गया है। CNG की कमी के कारण अधिकतर पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। ऐसे में यात्रियों को सुबह से ही ऑटो, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब ढूंढने में दिक्कत झेलनी पड़ी। सीमित संख्या में चालू पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें हैं, जबकि संचालित होने वाले वाले ऑटो और टैक्सी चालक मुंहमांगा किराया वसूल रहे हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं।

प्रभाव BEST बसों पर भी पड़ना शुरू हुआ असर CNG संकट से BEST बसों के संचालन पर भी असर शुरू हो गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आपूर्ति बहाल न होने पर CNG संचालित बेड़े का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा सड़कों से हट जाएगा। कंपनी सोमवार को अनिक डिपो में जमा ईंधन का इस्तेमाल करके अपनी बसें चलाने में कामयाब रही, लेकिन अब ईधन के खत्म होने से बसों का बड़ा हिस्से के पहिए थम समते हैं। इससे लोकल ट्रेन और मेट्रो पर भार पड़ेगा।

हालात 3 लाख ऑटो रिक्शा के पहिए थमे CNG की कमी ने शहर के परिवहन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। ग्रेटर मुंबई में लगभग 3 लाख ऑटो और 20,000 टैक्सियाें के पहिए थम गए हैं। कई वाहन ईंधन स्टेशनों के बाहर किलोमीटर लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने को मजबूर हैं। यात्रियों ने शिकायत की कि ऑटो वाले सवारी लेने से इनकार कर रहे हैं और टैक्सी वाले अतिरिक्त किराया मांग रहे हैं। इसी तरह ऐप आधारित कैब भी अधिक पैसा वसूल रही है।

परेशानी मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में सार्वजनिक परिवहन ठप अधिकारियों के अनुसार, CNG पर चलने वाली 2,000 से ज्यादा स्कूल बसें सोमवार को सड़कों से नदारद रहीं, जिससे कई छात्र फंस गए या अभिभावकों को पैदल चलने या आखिरी समय में वैकल्पिक व्यवस्था करने पर मजबूर होना पड़ा। ठाणे और नवी मुंबई में कुछ पेट्रोल पंपों पर घंटों वाहनों की कतारें लगी रहीं और कई वाहन चालक बिना ईंधन लिए ही लौट गए। दोनों शहरों में स्थानीय परिवहन निकायों ने स्थिति के और बिगड़ने की चेतावनी दी है।

बयान अधिकारी और यूनियन पदाधिकारियाें ने क्या कहा? महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने सोमवार कहा कि घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति तो निर्बाध बनी हुई है, लेकिन गेल की ओर से हुई क्षति के कारण CNG नेटवर्क प्रभावित हो रहा है। एक प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी के 389 CNG स्टेशनों में से 225 वर्तमान में चालू हैं और मंगलवार दोपहर तक आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सलाह है कि वे आपूर्ति बहाल होने तक वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करें।