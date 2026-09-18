दिल्ली में 52 असुरक्षित PG पर पुलिस का सख्त एक्शन, जांच तेज
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सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने से 7 लोगों की जान जाने की दुखद घटना के बाद, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के आसपास चल रहे कम से कम 56 पेइंग गेस्ट (PG) ठिकानों पर सुरक्षा जांच सख्त कर दी है।
कमला नगर और मालका गंज जैसे इलाकों में चल रहे पीजी के मालिकों से सुरक्षा और संचालन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा गया है।
MCD ने 52 असुरक्षित PG की पहचान की
पुलिस PG मालिकों से मालिकाना हक का प्रमाण, पास किया गया बिल्डिंग प्लान, एमसीडी, डीडीए और फायर सर्विस से मिली मंजूरी के साथ-साथ आग व इमारत की मजबूती के सुरक्षा प्रमाणपत्र भी मांग रही है।
अगर ये सभी दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं, तो नगर निगम जैसी एजेंसियां इन इमारतों को सील कर सकती हैं। MCD पहले ही 52 असुरक्षित PG की पहचान कर चुकी है।