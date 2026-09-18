दिल्ली में 52 असुरक्षित PG पर पुलिस का सख्त एक्शन, जांच तेज

सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने से 7 लोगों की जान जाने की दुखद घटना के बाद, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के आसपास चल रहे कम से कम 56 पेइंग गेस्ट (PG) ठिकानों पर सुरक्षा जांच सख्त कर दी है।

कमला नगर और मालका गंज जैसे इलाकों में चल रहे पीजी के मालिकों से सुरक्षा और संचालन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा गया है।