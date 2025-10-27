दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर तेजाब हमले की जांच में उलझी पुलिस, बयान में निकली खामियां

दिल्ली के उत्तर-पश्चिम इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की 20 वर्षीय छात्रा पर तेजाब हमले के मामले में पुलिस की जांच उलझ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच अधिकारियों को अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे यह पता चले कि छात्रा पर तेजाब हमला हुआ था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनको छात्रा के बयानों पर भी संदेह हो रहा है। इसलिए अभी तक घटना के 24 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

जांच छात्रा के बयान पर क्यों उठ रहे सवाल? जांच अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता घटना के दिन अपने कॉलेज गेट से करीब 200 मीटर दूर ई-रिक्शा से उतरी थी और तभी उस पर हमला हुआ था। सवाल है कि छात्रा इतनी दूर क्यों उतरी? हालांकि, इसका जवाब उसे अभी तक मिला नहीं है। पुलिस को घटनास्थल के आसपास कहीं भी दीवार या सड़क पर तेजाब के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस हमले वाले रसायनिक पदार्थ का पता लगाने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है।

घटना पूरा मामला क्या है? मुकुंदपुर निवासी पीड़िता लक्ष्मीबाई कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उसने पुलिस को बताया कि रविवार को कॉलेज जाते समय 3 लोगों ने एसिड अटैक किया। छात्रा का मुंह ढका था, जिसके चलते उसके दोनों हाथ मामूली रूप से जल गए। उसने तेजाब फेंकने का आरोप अपने पड़ोसी जितेंद्र और उसके 2 साथी इशान-अरमान पर लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जबकि तीनों आरोपी फरार हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना का संज्ञान लिया है।