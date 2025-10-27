छठ पूजा पर दिल्ली के इस घाट पर पहुंचेंगे सबसे अधिक श्रद्धालु, ट्रैफिक जाम में फसेंगे

दिल्ली में छठ पूजा को देखते हुए सोमवार शाम से लेकर मंगलवार सुबह तक शहर के कई इलाकों में भीषण जाम की समस्या पैदा होने वाली है। इसे देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने जाम से बचने के लिए सलाह जारी की है। साथ ही 28 अक्टूबर की सुबह तक विशेष यातायात व्यवस्था भी लागू की है। पुलिस के मुताबिक, पूर्वी, मध्य, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, बाहरी और पश्चिमी दिल्ली में प्रमुख तालाबों के पास भारी भीड़भाड़ की उम्मीद है।

जाम यहां लगेगा भीषण जाम पुलिस के मुताबिक, एमबी रोड, कालिंदी कुंज खादर रोड, आगरा नहर रोड और रोड नंबर 13, भजनपुरा क्षेत्र, गांधी नगर क्षेत्र और खजूरी खास क्षेत्र में मार्ग परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों से दिल्ली मेट्रो समेत अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और सड़क किनारे पार्किंग से बचने को कहा है। पुलिस ने किसी भी संदिग्ध वस्तु और व्यक्ति की सूचना देने और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के चैनलों के जरिए अपडेट रहने को कहा है।

पूजा यहां आएंगे सबसे अधिक श्रद्धालु दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गोल्फ कोर्स के निकट भलस्वा झील पर सबसे अधिक डेढ़ से 2 लाख श्रद्धालु और जगतपुर स्थित श्याम घाट पर 1.15 लाख श्रद्धालु पूजा के लिए उपस्थित होंगे। इसके बाद गीता कॉलोनी, गांधी नगर पुराना लोहा ब्रिज, आया नगर, मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पीछे और सूर्य उपासना पार्क डाबड़ी में 35,000 से 60,000 श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसके अलावा करीब 43 जगहों पर 1,500 से लेकर 30,000 श्रद्धालु जमा होंगे।

ट्विटर पोस्ट इन इलाकों में रहेगी सबसे अधिक भीड़ TRAFFIC ADVISORY



In connection with Chhath Puja 2025 to be celebrated across Delhi from 27th October afternoon to 28th October morning, special traffic arrangements will be in place.



📍 Heavy congestion expected near major ponds in Eastern, Central/North, South/South-East,… pic.twitter.com/PrxtJWMh8G — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 26, 2025