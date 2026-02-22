दिल्ली पुलिस बोली- गिरफ्तार संदिग्धों को बांग्लादेश से मिल रहे थे निर्देश; ये खुलासे भी किए

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश स्थित चरमपंथी संगठनों के इशारे पर आतंकी साजिश रचने का आरोप है। अब मामले पर स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुमार कुशवाहा ने कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि लश्कर का हैंडलर शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश से ये मॉड्यूल चला रहा था।

खुलासे दिल्ली में लगाए थे भारत विरोधी पोस्टर प्रमोद ने कहा, "7 फरवरी को दिल्ली में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और आस-पास के कुछ मेट्रो स्टेशनों पर देश विरोधी पोस्टर चिपकाए गए थे। पुलिस ने संदिग्धों का रूट पता लगाया और एक टीम कोलकाता गई। स्थानीय पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक उमर फारूक था और उसके साथ एक बांग्लादेशी रोबिल उल इस्लाम था। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कई जगहों पर भारत विरोधी पोस्टर लगाए गए थे।"

बांग्लादेश संदिग्धों का बांग्लादेश संबंध भी सामने आया प्रमोद ने कहा, "इन्हें बांग्लादेश से शब्बीर अहमद लोन निर्देश दे रहा था। शब्बीर को 2007 में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से AK-47 और ग्रेनेड मिले थे। वह कई सालों तक जेल में रहा और 2019 में रिहा हुआ। इसके बाद बांग्लादेश भाग गया। वह गंदेरबल, कश्मीर का रहने वाला है। जांच से पता चला है कि वह लश्कर नेतृत्व से फिर से जुड़ गया और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपना संगठन बनाया।"

अन्य खुलासे जानें पुलिस के बड़े खुलासे शब्बीर ने दिल्ली के अलावा कोलकाता में भी पोस्टर लगवाए। 10 फरवरी को कोलकाता में कई मेट्रो स्टेशनों और दूसरी जगहों पर ये पोस्टर नजर आए थे। गिरफ्तार किए गए 8 संदिग्धों में से 7 बांग्लादेश के नागरिक। 15 फरवरी को मालदा के रहने वाले फारूक और बांग्लादेश के नागरिक इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था। संदिग्धों ने कोलकाता में एक घर किराए पर लिया, जिसका इस्तेमाल 'सेफ हाउस' के तौर पर किया जा रहा था।

