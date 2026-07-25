CJP के विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, दर्ज की पहली FIR
दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को संसद के पास हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अपनी पहली FIR दर्ज की है। यह प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो उठा था। जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की चेतावनियों और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए रेल भवन के पास रफी मार्ग पर भारी संख्या में लोग जुट गए। हालात तब बेकाबू हो गए जब भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। इस झड़प में 100 से अधिक पुलिसकर्मी और दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हो गए।
FIR में दंगा, हमला और गैरकानूनी सभा के आरोप
इस FIR में दंगा फैलाने, लोकसेवकों पर हमला करने, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने और जान जोखिम में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उन्हें हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था।