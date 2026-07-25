CJP के विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, दर्ज की पहली FIR

दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को संसद के पास हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अपनी पहली FIR दर्ज की है। यह प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो उठा था। जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की चेतावनियों और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए रेल भवन के पास रफी मार्ग पर भारी संख्या में लोग जुट गए। हालात तब बेकाबू हो गए जब भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। इस झड़प में 100 से अधिक पुलिसकर्मी और दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हो गए।