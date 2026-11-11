सनसनीखेज़ खुलासा: 'एक्स' को भेजे फर्जी नोटिसों पर मिले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के जाली दस्तखत

दिल्ली पुलिस ने 'एक्स' को भेजे गए फर्जी नोटिसों की जांच शुरू कर दी है। इन नोटिसों में प्लेटफॉर्म से कहा गया था कि वह इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC) के अकाउंट बंद कर दे।

सबसे हैरानी की बात यह है कि इन फर्जी नोटिसों पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के जाली दस्तखत भी थे।