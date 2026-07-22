संसद मार्च में 'ब्लूटूथ' से फैली अराजकता? दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच

दिल्ली पुलिस उस घटना की जांच कर रही है जिसमें सोमवार को 'संसद चलो' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल किया था। उस दौरान हालात बिगड़ गए थे और संपत्ति का काफी नुकसान हुआ था। इन ऐप्स की खासियत यह है कि इनके जरिए लोग इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के बिना भी आपस में बात कर सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस के लिए यह जानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा संदेश किसने भेजा।