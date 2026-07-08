धुंधली CCTV फुटेज से आजादी, दिल्ली पुलिस ने लुटियंस को 'कबूतर-प्रूफ' बनाया

कबूतरों की बीट से धुंधली हो रही CCTV की तस्वीरें

खासकर VIPs की गतिविधियों पर नजर रखने, ट्रैफिक कंट्रोल करने और सेंट्रल दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए कैमरों की साफ तस्वीर दिखना बेहद जरूरी है। कबूतरों की जरा सी बीट भी तस्वीर को धुंधला कर देती है, जिससे किसी जांच या हादसे की पड़ताल में देर हो सकती है। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि मानसून में तो यह दिक्कत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश का पानी गंदगी को कैमरे के कवर पर पूरी तरह फैला देता है। यह पूरा सर्विलांस नेटवर्क फेशियल रिकग्निशन तकनीक पर काम करता है और बेहद अहम है। इस पूरे सिस्टम को ECIL और TCIL मिलकर संभालते हैं।