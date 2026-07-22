दिल्ली में CJP प्रदर्शन के दौरान 118 पुलिसकर्मी घायल, FIR दर्ज
दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय दिल्ली में सोमवार को हुई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की 'संसद चलो' रैली के बाद FIR दर्ज की है। यह रैली इतनी बेकाबू हो गई कि इसमें 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही, प्रदर्शनकारियों ने 15 से 20 सरकारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। भीड़ को काबू करने और तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठियां भी चलानी पड़ीं।
करीब 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए
अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन किया। इसी के चलते दोनों तरफ से लोग घायल हुए। इस दौरान, एक तरफ जहां कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए, वहीं करीब 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने साफ किया है कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, पुलिस ने किशन घाट और राजघाट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें लोगों से अपील की गई है कि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने वाले लोग इन रास्तों से होकर न गुजरें।