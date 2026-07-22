दिल्ली में CJP प्रदर्शन के दौरान 118 पुलिसकर्मी घायल, FIR दर्ज

अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन किया। इसी के चलते दोनों तरफ से लोग घायल हुए। इस दौरान, एक तरफ जहां कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए, वहीं करीब 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने साफ किया है कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, पुलिस ने किशन घाट और राजघाट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें लोगों से अपील की गई है कि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने वाले लोग इन रास्तों से होकर न गुजरें।