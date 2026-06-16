दिल्ली पुलिस ने दबोचे 3 ठग, आधार के नाम पर ऐंठे 15 लाख रुपये

पुलिस बनकर ठगों ने कैसे ऐंठे लाखों रुपये

इस फ्रॉड की शुरुआत एक नकली फोन कॉल से हुई थी। ठगों ने पीड़ित को फोन करके बताया कि उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी गलत काम में हुआ है। इसके बाद उन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और पीड़ित पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पीड़ित से बैंक से जुड़ी सारी जानकारी निकलवाई और उसे 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया। ठगों ने पीड़ित को यह कहकर डराया था कि RBI के ऑडिटर इस मामले की जांच कर रहे हैं। अपनी मल्टी-लेयर धोखाधड़ी से उन्होंने लोगों को इतना डरा दिया कि वे बिना शक किए अपना पैसा दे बैठते थे।