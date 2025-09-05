मुंबई में गणेश विसर्जन के दिन बम धमाके की धमकी, 14 आतंकवादी घुसने की सूचना

महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के बीच मुंबई को बम धमाकों से दहलाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा संदेश शुक्रवार को मुंबई यातायात नियंत्रण कक्ष को आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर मिला है। धमकी देने वाले ने शनिवार को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन पर कई जगह बम धमाकों की बात कही है, जिसके लिए बम लगा दिए गए हैं। साथ ही धमकी दी गई है कि मुंबई शहर में 14 आतंकवादी भी घुस आए हैं।

धमकी 34 जगह विस्फोटक लगाने का दावा फ्री प्रेस जनरल के मुताबिक, धमकी देने वाले दावा किया है कि मानव बमों से लदे 34 वाहन मुंबई में हैं, जिसके धमाके से शहर दहल जाएगा। संदेश भेजने वाले ने 'लश्कर-ए-जिहादी' नामक एक समूह का नाम लिया और दावा किया कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी शहर में घुस चुके हैं। दावा किया गया कि योजनाबद्ध विस्फोटों में 400 किलोग्राम RDX का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे एक करोड़ लोगों तक की मौत हो सकती है।

जांच पुलिस ने शुरू की जांच पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनका विभाग व्हाट्सएप संदेश के स्रोत की जांच कर रहा है और उसकी सत्यता की पुष्टि के लिए टीम लगाई गई है। पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे शांत रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। साइबर और आतंकवाद-रोधी इकाइयों को लगाया गया है और शहर के महत्वपूर्ण चौराहों, धार्मिक जुलूसों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा जांच बढ़ाई गई है।