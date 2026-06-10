साकेत में बिल्डिंग के गिरने से 6 लोगों की मौतों के मामले में पुलिस ने 2 को दबोचा

1.8 करोड़ के अवैध निर्माण के मामले में बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार

बिल्डिंग मालिक करमबीर सेजवाल को भी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उसने 8 साल पुरानी इस बिल्डिंग में दो अवैध मंजिलें बनवाने के लिए 1.8 करोड़ रुपये में इन ठेकदारों को ठेका दिया था। यह बिल्डिंग इतनी अतिरिक्त मंजिलें बनाने का बोझ उठाने के लिए बनी ही नहीं थी। काम बीच में ही पैसों के विवाद के चलते रुक गया था। जांच करने वाले अधिकारियों का मानना है कि पानी की टंकी बनाने के लिए हाल ही में बेसमेंट में हुई खुदाई ने हालात को और खराब कर दिया, जिसके चलते यह जानलेवा हादसा हुआ।