दिल्ली में कुट्टू का आटा खाने से 200 से अधिक लोग बीमार, अस्पताल पहुंचे

हड़कंप

दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी खाद्य विभाग को दी

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सुबह 6:10 बजे जहांगीरपुरी पुलिस थाने को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में कुट्टू का आटा खाने के बाद लोग बेचैनी की शिकायत कर रहे हैं। पुलिस ने इस संबंध में BJRM अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विशेष यादव से बात की तो पता चला कि अलग-अलग इलाकों से 150-200 लोग उल्टी-दस्त की शिकायत लेकर आपातकालीन वार्ड में आए थे। पुलिस ने मामले की सूचना खाद्य विभाग को दे दी है।