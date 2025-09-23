दिल्ली में कुट्टू का आटा खाने से 200 से अधिक लोग बीमार, अस्पताल पहुंचे
क्या है खबर?
नवरात्रि के दौरान व्रत में उपयोग किया जाने वाला कुट्टू का आटा खाने से दिल्ली में 200 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना एक इलाके में नहीं बल्कि जहांगीरपुरी, महेंद्रा पार्क, समयपुर, भलस्वा डेरी, लाल बाग और स्वरूप नगर इलाके में हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि उल्टी और दस्त से पीड़ित मरीजों को अस्पताल लाया गया है। अब उनकी हालत स्थिर है।
हड़कंप
दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी खाद्य विभाग को दी
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सुबह 6:10 बजे जहांगीरपुरी पुलिस थाने को सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में कुट्टू का आटा खाने के बाद लोग बेचैनी की शिकायत कर रहे हैं। पुलिस ने इस संबंध में BJRM अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विशेष यादव से बात की तो पता चला कि अलग-अलग इलाकों से 150-200 लोग उल्टी-दस्त की शिकायत लेकर आपातकालीन वार्ड में आए थे। पुलिस ने मामले की सूचना खाद्य विभाग को दे दी है।
मिलावट
क्या मिलावटी था कुट्टू का आटा?
यह पहली बार नहीं है, जब नवरात्रि के दौरान कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़े हो। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों से ऐसी खबरें आ चुकी हैं। कुट्टू का आटा मिलावटी या ज्यादा पुराना होने पर खतरनाक हो जाता है, जिससे इसका सेवन नुकसानदेह होता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने स्थानीय दुकानदारों, विक्रेताओं और निवासियों को बीट स्टाफ और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए जागरूक कर रहा है।