दिल्ली में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आरोपी हुआ फरार

लेखन गजेंद्र
Aug 16, 2025
03:25 pm
क्या है खबर?

दिल्ली के मोती नगर इलाके में शुक्रवार देर रात एक थार कार चालक ने सड़क किनारे बाइक बैठे व्यक्ति को टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना इलाके में झूलेलाल मंदिर के सामने करमपुरा बस टर्मिनल के पास घटी है। कार चालक व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान प्रेम नगर निवासी बेचू लाल (40) के रूप में हुई है।

हादसा

पुलिस ने कार चालक की पहचान की

आरोपी कार चालक व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार के नंबर से उसकी पहचान की है। थार के मालिक का नाम अमरिंदर सिंह सोढ़ी बताया जा रहा है, जो सुदर्शन पार्क का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ की कोशिश कर रही है। पुलिस CCTV से पता कर रही है कि घटना के समय कार सोढ़ी चला रहे थे या कोई और। कार में शराब भी मिली है।

घटना के बाद का दृश्य