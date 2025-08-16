दिल्ली में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आरोपी हुआ फरार

हादसा

पुलिस ने कार चालक की पहचान की

आरोपी कार चालक व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार के नंबर से उसकी पहचान की है। थार के मालिक का नाम अमरिंदर सिंह सोढ़ी बताया जा रहा है, जो सुदर्शन पार्क का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ की कोशिश कर रही है। पुलिस CCTV से पता कर रही है कि घटना के समय कार सोढ़ी चला रहे थे या कोई और। कार में शराब भी मिली है।