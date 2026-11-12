दिल्ली में लॉन्च हुई पहली इलेक्ट्रिक 'नमो यमुना रिवर सफारी', केवल 500 रुपये में करें अनोखी सैर
दिल्ली ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक क्रूज 'नमो यमुना रिवर सफारी' को शुरू कर दिया है। इसका मकसद नदी पर्यटन को एक ग्रीन बढ़ावा देना है।
यह क्रूज 40 मिनट की यात्रा में सोनिया विहार और जगतपुर के बीच 6 किलोमीटर का चक्कर लगाएगा।
एक व्यक्ति के लिए इसका किराया 500 रुपये तय किया गया है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके लॉन्च कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की।
एयर कंडीशन डेक और घाट पर आकर्षण
इस क्रूज में यात्रियों के लिए एक एयर कंडीशन वाला निचला डेक बना है, वहीं ऊपरी डेक खुला है जहां से आप बाहर के खूबसूरत नजारों का मजा ले सकते हैं।
यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और उनकी सुविधा के लिए बायो-टॉयलेट भी इसमें मौजूद हैं।
घाट पर पहुंचने पर आपको म्यूजिकल फाउंटेन के साथ एक शानदार लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा। इसके अलावा, यहां खाने-पीने के स्टॉल, बच्चों के लिए प्ले जोन और स्केटिंग व रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां भी उपलब्ध हैं। आप दिल्ली टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपनी जगह बुक कर सकते हैं।