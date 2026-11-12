दिल्ली में लॉन्च हुई पहली इलेक्ट्रिक 'नमो यमुना रिवर सफारी', केवल 500 रुपये में करें अनोखी सैर

इस क्रूज में यात्रियों के लिए एक एयर कंडीशन वाला निचला डेक बना है, वहीं ऊपरी डेक खुला है जहां से आप बाहर के खूबसूरत नजारों का मजा ले सकते हैं।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और उनकी सुविधा के लिए बायो-टॉयलेट भी इसमें मौजूद हैं।

घाट पर पहुंचने पर आपको म्यूजिकल फाउंटेन के साथ एक शानदार लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलेगा। इसके अलावा, यहां खाने-पीने के स्टॉल, बच्चों के लिए प्ले जोन और स्केटिंग व रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां भी उपलब्ध हैं। आप दिल्ली टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपनी जगह बुक कर सकते हैं।