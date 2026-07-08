दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर अचानक धंसी सड़क, घंटों जाम रहा ट्रैफिक

एक्सप्रेसवे की मरम्मत पूरी हुई, पाइपलाइन का काम रोका गया

जब गाड़ियां मुश्किल से चल रही थीं, तो कुछ यात्रियों ने अपनी गाड़ियां छोड़कर कीचड़ वाले सर्विस रोड पर पैदल चलना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने मंगलवार रात तक जल्दी से मरम्मत का काम पूरा कर लिया, लेकिन पाइपलाइन का काम मानसून के बाद तक रोक दिया गया है। ट्रैफिक को द्वारका एक्सप्रेसवे और सदर्न पेरिफेरल रोड से भेजा जा रहा है। पुलिस ने पास के दफ्तरों से कहा है कि वे कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दें ताकि आपातकालीन टीमें आसानी से निकल सकें। सभी लेन बुधवार शाम तक फिर से खुल जाएंगी।