दिल्ली हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टला, टर्मिनल-3 पर विमान के पास बस में आग लगी
दिल्ली हवाई अड्डे पर बस में लगी आग

दिल्ली हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टला, टर्मिनल-3 पर विमान के पास बस में आग लगी

लेखन गजेंद्र
Oct 28, 2025
04:00 pm
क्या है खबर?

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां दोपहर को टर्मिनल 3 पर खड़े विमान के पास खड़ी एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक बस में आग लग गई। घटना के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। दिल्ली हवाई अड्डा लिमिटेड ने इसे एक छोटी घटना बताते हुए कहा कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल बस में आग लगने के कारणों की जांच हो रही है।

हादसा

कैसे लगी बस में आग?

हवाई अड्डे पर परिचालन का देखरेख कर रही कंपनी ने एक बयान में कहा, 'एक ग्राउंड हैंडलर द्वारा संचालित बस में आज दोपहर के आसपास आग लग गई। ग्राउंड पर मौजूद हमारी विशेषज्ञ टीम तुरंत हरकत में आई और कुछ ही मिनटों में आग बुझा दी। घटना के समय बस खड़ी थी और पूरी तरह खाली थी। कोई हताहत नहीं हुआ। सभी ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं।' संभावना है कि बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी।

जानकारी

एयर इंडिया और सिंगापुर का साझा वेंचर है AISATS 

एयर इंडिया SATS (AISATS) एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड भारत की प्रमुख एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, जो विमानों और यात्रियों की सेवाओं को संभालती है। यह एयर इंडिया और सिंगापुर की SATS लिमिटेड के बीच साझा वेंचर है। घटना का वीडियो भी सामने आया है।

ट्विटर पोस्ट

बस में लगी आग