दिल्ली हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टला, टर्मिनल-3 पर विमान के पास बस में आग लगी

दिल्ली हवाई अड्डे पर बस में लगी आग

लेखन गजेंद्र 04:00 pm Oct 28, 202504:00 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां दोपहर को टर्मिनल 3 पर खड़े विमान के पास खड़ी एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक बस में आग लग गई। घटना के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। दिल्ली हवाई अड्डा लिमिटेड ने इसे एक छोटी घटना बताते हुए कहा कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल बस में आग लगने के कारणों की जांच हो रही है।