नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, बॉन्ड नोटिस को दी है चुनौती

लेखन आबिद खान 03:39 pm Oct 22, 202603:39 pm

क्या है खबर?

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नेहा ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की तरफ से जारी उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान नेहा के वकील ने कहा, "विरोध प्रदर्शन में कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई। उनके शब्द हमेशा संयमित रहे हैं। सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है और उन्होंने केवल सुधार की मांग की है।"