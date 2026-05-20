न्यायाधीश को बदनाम करने का 'अभियान': दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP नेताओं को थमाया नोटिस

AAP नेताओं को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय मिला

कोर्ट ने AAP नेताओं को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है, और अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। जस्टिस शर्मा का कहना है कि इस अभियान के जरिए उन्हें राजनीतिक रूप से पक्षपाती दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें बदले हुए वीडियो और अदालत की क्लिप्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि जनता की राय को प्रभावित किया जा सके।

इस साल की शुरुआत में, आबकारी मामले में बरी होने के बाद, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने आगे की सुनवाई में शामिल नहीं होने का फैसला किया और सत्याग्रह शुरू कर दिया। यह तब हुआ जब जस्टिस शर्मा ने उनकी उन अर्जियों को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने CBI की उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की थी, जो उनके बरी होने के खिलाफ दायर की गई थी।