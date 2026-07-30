दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों पर नहीं करेगी कार्रवाई, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को नहीं मिलेगी छूट

सरकार ने कहा कि जिन्हें हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा। सरकार ने इस पूरे मामले को बिना किसी आगे की कार्रवाई के बंद मानने का फैसला लिया है।

हालांकि, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को यह सुरक्षा नहीं मिलेगी।"