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दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों पर नहीं करेगी कार्रवाई, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को नहीं मिलेगी छूट
दिल्ली सरकार ने पुलिस से CJP प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई न करने को कहा है (फाइल तस्वीर)

दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों पर नहीं करेगी कार्रवाई, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को नहीं मिलेगी छूट

लेखन आबिद खान
Jul 30, 2026
05:52 pm
क्या है खबर?

NEET-UG परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर हुए प्रदर्शन के संबंध में दर्ज मामलों पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि वो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि, यह राहत प्रदर्शन में शामिल हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। सरकार ने ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े प्रदर्शन मामले में कुल 13 FIR दर्ज की हैं।

रिहाई

सरकार ने कहा- जल्द शुरू होगी रिहाई

सरकार ने कहा कि जिन्हें हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा। सरकार ने इस पूरे मामले को बिना किसी आगे की कार्रवाई के बंद मानने का फैसला लिया है।

हालांकि, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को यह सुरक्षा नहीं मिलेगी।"

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