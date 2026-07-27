सरकार ने दिल्ली के जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का आश्वासन दिया है

दिल्ली जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन: प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुई FIR कैसे होगी वापस? जानिए पूरी प्रक्रिया

लेखन भारत शर्मा 07:22 pm Jul 27, 202607:22 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में NEET-UG पेपर लीक के विरोध में 36 दिनों का दिल्ली के जंतर-मंतर पर चला विरोध प्रदर्शन सरकार के मांगे मानने और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेने का आश्वासन देने के बाद समाप्त हो गया। हालांकि, अब यह सवाल उठ रहा है कि सरकार इन मामलों को किस तरह वापस लेगी और क्या सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। ऐसे में आइए दर्ज हुए मामलों को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया जानते हैं।