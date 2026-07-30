असम के 7 जिले बाढ़ की भीषण चपेट में है

असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 78 हुई, 3 लाख लोग प्रभावित

लेखन आबिद खान 11:00 am Jul 30, 202611:00 am

क्या है खबर?

असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 29 जुलाई को शिवसागर और गोलाघाट जिले में 3 और लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद कुल मृतकों का आंकड़ा 78 हो गया है। राज्य सरकार ने बताया कि फिलहाल 7 जिलों में 3 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले तीन दिन तक राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है।