असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 78 हुई, 3 लाख लोग प्रभावित
क्या है खबर?
असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 29 जुलाई को शिवसागर और गोलाघाट जिले में 3 और लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद कुल मृतकों का आंकड़ा 78 हो गया है। राज्य सरकार ने बताया कि फिलहाल 7 जिलों में 3 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले तीन दिन तक राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है।
मृतक
2 दिन में मारे गए 10 लोग
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) ने बताया कि 29 जुलाई को शिवसागर में 2 और गोलाघाट में एक व्यक्ति की बाढ़ संबंधी घटनाओं में मौत हो गई।
इससे एक दिन पहले यानी 28 जुलाई को 7 लोग मारे गए थे।
बाढ़ से शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, बिस्वनाथ और कामरूप शहरी समेत 7 जिले प्रभावित हैं। इन जिलों के 551 गांव बाढ़ की चपेट में हैं।
3 लाख लोगों के जनजीवन पर बाढ़ का असर हुआ है।
जिले
असम के 622 गांव बाढ़ से प्रभावित
बाढ़ का सबसे ज्यादा असर चराइदेव जिले पर पड़ा है, जहां 1.37 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। शिवसागर में 84,600 और जोरहाट में 49,911 लोग प्रभावित हैं। कुल 622 गांव प्रभावित हुए हैं।
बाढ़ के कारण 32,477 विस्थापित लोगों ने 81 राहत शिविरों में शरण ली है। इसके अलावा 34 राहत वितरण केंद्र भी काम कर रहे हैं, जिनके जरिए 72,000 से ज्यादा लोगों को मदद दी जा रही है।
फसल
खेती और मवेशियों को भी भारी नुकसान
असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में 45,000 हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल पूरी तरह डूब गई है।
वहीं, 11,000 से ज्यादा मवेशी बह गए, जबकि 17,000 अन्य प्रभावित हुए हैं।
बाढ़ प्रभावित शिवसागर जिले में मोबाइल फोन संपर्क बनाए रखने के लिए 'इंट्रा-सर्किल रोमिंग' की सुविधा को 30 जुलाई की रात तक बढ़ा दिया गया है।
प्रभावित इलाकों में चिकित्सकों और पशु चिकित्सकों की टीम समेत कई एजेंसियां बचाव कार्यों में जुटी हैं।