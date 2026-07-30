अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास (तस्वीर: एक्स/@ICC)

अजिंक्य रहाणे के टेस्ट क्रिकेट के ऐसे रिकॉर्ड्स, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे

लेखन अंकित पसबोला 11:17 am Jul 30, 202611:17 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज रहे अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वह लंबे से टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने 2011 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी और 2023 में वह आखिरी बार भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए थे। रहाणे ने भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए टेस्ट में कुछ यादगार जीत भी दिलाई हैं। आइए उनके द्वारा टेस्ट में बनाए गए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।