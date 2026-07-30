दिल्ली में प्रदर्शनकारी के शरीर से सर्जरी के दौरान निकाले गए धातु के बाहरी पदार्थ- रिपोर्ट
क्या है खबर?
दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठी और पैलेट गन चलाए जाने के मामले में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान 25 वर्षीय शेख इरशाद मंसूरी की चिकित्सा-कानूनी मामले (MLC) की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्जरी के दौरान उनके शरीर से कई धातु के बाहरी पदार्थ निकाले गए हैं। मंसूरी सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता भी हैं।
घायल
मेडिकल रिपोर्ट में क्या है?
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के ओटोलैरिंगोलॉजी और हेड एंड नेक सर्जरी विभाग द्वारा जारी MLC में कहा गया है कि "मरीज की 21 जुलाई को जनरल एनेस्थीसिया के तहत विदेशी वस्तु निकालने के लिए सर्जरी की गई थी।
रिपोर्ट में कहा गया, "सिर और गर्दन के कई हिस्सों में बाहरी वस्तु फंसी हुई है।"
नेत्र विज्ञान संबंधी ऑपरेशन नोट्स में लिखा था, "बाईं आंख की जांच और बाहरी वस्तु को सामान्य चिकित्सा के तहत निकालना।"
रिपोर्ट
नुकीले किनारों और धात्विक चमक वाली वस्तु का पता चला
ENT ऑपरेशन थिएटर नोट्स में लिखा था, "दाहिने मैक्सिलरी एंट्रम से लगभग 2 मिमी आकार की एक धात्विक बाहरी वस्तु निकाली गई। दाहिने निचले होंठ के म्यूकोसा से 2 मिमी आकार की एक धात्विक बाहरी वस्तु निकाली गई। दाहिने कंधे, दाहिनी गर्दन और बाएं माथे से लगभग 2 मिमी आकार की धात्विक बाहरी वस्तुएं निकाली गईं, जो नरम ऊतकों में सतही रूप से फंसी थीं।"
कई नुकीले किनारों और धात्विक चमक वाले फलकों वाली बाहरी वस्तु का पता लगाया गया।
रिपोर्ट
शरीर से निकाली गई 7 वस्तुएं
मंसूरी ने अखबार को बताया कि उनके शरीर से 7 ऐसी वस्तुएं निकाली गईं हैं।
उन्होंने कहा, "सर्जरी के बाद मेरे शरीर से कुल 7 छर्रे या चिकित्सा दस्तावेजों में दर्ज 7 धातु के बाहरी पदार्थ निकाले गए हैं। कुछ छर्रे जैसी वस्तुएं अभी भी मेरे चेहरे के आसपास हैं। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल इन्हें सर्जरी से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्जरी से निकालने से अच्छा शरीर में रहने देना ठीक है, जिससे नुकसान कम होगा।"
दावा
प्रदर्शन में चलाई गई पैलेट गन
इससे पहले भी रिपोर्ट में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के 20 जवानों को पैलेट गन बांटने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसे 23 जुलाई को वापस लिया गया था। RAF ने 20 जुलाई को 7 राउंड गोलीबारी की थी।
पैलेट गन गोलीबारी में एक निजी फर्म में कार्यरत 25 वर्षीय मंसूरी, गुरुग्राम की 32 वर्षीय नूतन टोप्पो, 28 वर्षीय पत्रकार, बिहार निवासी 25 वर्षीय प्रशांत सिंह और 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचाब को पैलेट गन गोलियां लगी हैं।
इस्तीफा
राहुल गांधी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा
छात्रों पर पैलेट गन चलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया है।
उन्होंने बुधवार को लोकसभा में जब शाह पर आरोप लगाया, तो हंगामा होने लगा, जिसके बाद वह अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए।
इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि या तो शाह ने पुलिस को पैलेट गन चलाने की अनुमति दी, या फिर उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और दोनों ही सूरत में शाह को इस्तीफा देना चाहिए।