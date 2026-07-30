दिल्ली में प्रदर्शनकारी के शरीर से सर्जरी के दौरान निकाले गए धातु के बाहरी पदार्थ

दिल्ली में प्रदर्शनकारी के शरीर से सर्जरी के दौरान निकाले गए धातु के बाहरी पदार्थ- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 11:02 am Jul 30, 202611:02 am

क्या है खबर?

दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठी और पैलेट गन चलाए जाने के मामले में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान 25 वर्षीय शेख इरशाद मंसूरी की चिकित्सा-कानूनी मामले (MLC) की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्जरी के दौरान उनके शरीर से कई धातु के बाहरी पदार्थ निकाले गए हैं। मंसूरी सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता भी हैं।