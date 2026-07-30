'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' पर आईं लोगों की प्रतिक्रियाएं

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' रिव्यू: टाॅम हॉलैंड ने जीता दिल, लोग बोले- सबसे बेहतरीन फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 10:46 am Jul 30, 202610:46 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जाहिर है कि इस फ्रैंचाइजी की पिछली सभी किस्तों पर दर्शकाें ने भर-भरकर अपना प्यार उड़ेला है, इसलिए 'ब्रांड न्यू डे' की रिलीज को लेकर उनका उतसाह चरम पर था। भारतीय सिनेमाघरों में फिल्म देखने के बाद लोगाें की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर सामने आने लगी हैं। अधिकतर लोगों ने टॉम की तारीफ करते हुए फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।