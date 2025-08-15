दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बाइक स्टंट के दौरान 2 युवकों की मौत (तस्वीर: अनस्प्लैश)

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्टंट करते समय बाइकों की आमने-सामने टक्कर, 2 युवकों की मौत

लेखन गजेंद्र 03:19 pm Aug 15, 202503:19 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में निर्माणाधीन दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्टंट करते समय 2 बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हुई है। घटना 13 अगस्त को ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के पावी सादकपुर गांव के पास घटी है, जिसका वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है। हादसे में 31 वर्षीय रोहित शर्मा और 42 वर्षीय सुबोध कुमार की मौत हो गई, जबकि उनका साथी 40 वर्षीय संजय शर्मा घायल हो गया है।