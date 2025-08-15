दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्टंट करते समय बाइकों की आमने-सामने टक्कर, 2 युवकों की मौत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में निर्माणाधीन दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्टंट करते समय 2 बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हुई है। घटना 13 अगस्त को ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के पावी सादकपुर गांव के पास घटी है, जिसका वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है। हादसे में 31 वर्षीय रोहित शर्मा और 42 वर्षीय सुबोध कुमार की मौत हो गई, जबकि उनका साथी 40 वर्षीय संजय शर्मा घायल हो गया है।
हादसा
दोनों निजी स्कूल में शिक्षक थे
सुबोध बागपत के रहने वाले हैं। वे दिल्ली के करावल नगर स्थित एक निजी स्कूल में 13 साल से पढ़ा रहे थे। उनका दोस्त संजय भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। दोनों बुधवार को बाइक पर बैठकर घर लौट रहे थे, तभी उन्होंने निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर बाइक को फर्राटा भराना शुरू किया और रील बनाने के लिए स्टंट किया। तभी उनकी एक अन्य बाइक सवार रोहित से आमने-सामने टक्कर हो गई। रोहित और सुबोध की मौत हो गई।
ट्विटर पोस्ट
हादसे का वीडियो
लोनी इलाके के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी करना पड़ा दो युवकों को भारी। दोनों की गई जान।#Ghaziabadnews #Ghaziabad pic.twitter.com/ys381JCGr4— Namrata Mohanty (@namrata0105_m) August 15, 2025
जांच
अभी शुरू नहीं हुआ है एक्सप्रेसवे
दिल्ली से देहरादून तक इकोनामिक कारिडोर बन रहा है। इसका मवीकलां गांव से अक्षरधाम तक उपरिगामी भाग बन चुका है, जबकि बाकी काम चालू है। एक्सप्रेसवे पर आवागमन रोकने के लिए मवीकलां के पास सीमेंट और कंकरीट से बने अस्थायी बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन यहां पुलिस तैनात न होने से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। यहां आए दिन स्टंट करने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। पुलिस ने हादसे के बाद इसे बंद कर दिया है।