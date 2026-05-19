उमर खालिद को मां की देखभाल के लिए नहीं मिली अंतरिम जमानत

उमर खालिद को मां की देखभाल के लिए नहीं मिली अंतरिम जमानत, याचिका खारिज

लेखन गजेंद्र 06:06 pm May 19, 202606:06 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी खालिद की 15 दिनों की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि खालिद द्वारा अस्थायी रिहाई की मांग के लिए बताए गए कारण 'उचित' नहीं हैं और वह हर बार अंतरिम जमानत नहीं दे सकता।