सुप्रीम कोर्ट ने UAPA आरोपी को जमानत दी, उमर खालिद के मामले में फैसले से असहमत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम ( UAPA ) के तहत आरोपों का सामना कर रहे एक व्यक्ति को जमानत देते हुए अपने ही पूर्व के फैसले पर असहमति जताई। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए UAPA के मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाला फैसला ठीक नहीं था। पीठ ने कहा कि UAPA मामलों में भी जमानत नियम होना चाहिए और जेल अपवाद होना चाहिए।

विवाद पीठ ने नजीब मामले में फैसला याद दिलाया दरअसल, सोमवार को पीठ जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा निवासी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अंद्राबी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के नार्को-आतंकवाद मामले में जून 2020 से जेल में है। इसी दौरान, पीठ ने ऐतिहासिक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केए नजीब मामले की याद दिलाया और कहाकि 2021 में 3 जजों की पीठ ने कहा था, अगर UAPA केस में मुकदमा देर तक नहीं चलता, तो लंबे समय तक जेल में रखना गलत है।

फैसला नजीब मामले में क्या सुनाया था फैसला? सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 2021 के नजीब मामले में, केरल के प्रोफेसर के मामले में 2015 से जेल में बंद एक आरोपी को मिली जमानत को बरकरार रखते हुए माना था कि त्वरित सुनवाई के अधिकार जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन UAPA जैसे कानून के तहत भी जमानत देने का आधार हो सकता है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद-21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार और संबंधित अधिकार UAPA आरोपियों पर भी लागू होंगे।

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याचिका जनवरी में खारिज हुई थी खालिद और इमाम की जमानत याचिका इस साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एनवी अंजारी की पीठ ने मुकदमे की कार्यवाही में देरी के आधार पर उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद के मामलों में भी जमानत सामान्य सिद्धांत होना चाहिए, और बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल नहीं रखा जा सकता। बता दें कि खालिद और इमाम दिल्ली दंगा मामले में 5 साल से जेल में बंद हैं।

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