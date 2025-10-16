दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि इस बार छठ पर यमुना साफ दिखेगी (फाइल तस्वीर: एक्स/@drharshvardhan)

छठ पर दिल्ली को झाग वाली यमुना से मिलेगी निजात, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा दावा

लेखन गजेंद्र 01:20 pm Oct 16, 202501:20 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में हर साल छठ पर्व पर एक तस्वीर काफी चर्चा में रहती है, जिसमें महिलाएं झाग वाली यमुना में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। इस बार यह तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने गुरुवार को कालिंदी कुंज घाट का दौरा किया और छठ की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार छठ पर यमुना में झाग नहीं दिखेगा।