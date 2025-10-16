LOADING...
छठ पर दिल्ली को झाग वाली यमुना से मिलेगी निजात, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा दावा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि इस बार छठ पर यमुना साफ दिखेगी (फाइल तस्वीर: एक्स/@drharshvardhan)

लेखन गजेंद्र
Oct 16, 2025
01:20 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में हर साल छठ पर्व पर एक तस्वीर काफी चर्चा में रहती है, जिसमें महिलाएं झाग वाली यमुना में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। इस बार यह तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने गुरुवार को कालिंदी कुंज घाट का दौरा किया और छठ की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार छठ पर यमुना में झाग नहीं दिखेगा।

दावा

मुख्यमंत्री गुप्ता ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री गुप्ता ने पत्रकारों को यमुना नदी की सुधरती हालत दिखाते हुए कहा कि ये वही जगह है, जिसको लेकर चर्चा होती है कि क्या यहां इस बार भी उसी तरह झाग बनेगा? उन्होंने कहा, "मैं यही दिखाने के लिए यहां आई हूं। ये वही क्षेत्र है, जहां पिछली सरकारों में 1-1 मीटर के झाग दिखाई देते थे और व्रतियों को उसी में पूजा करनी होती थी, लेकिन आज भाजपा सरकार में कोई झाग और गंदगी नहीं दिख रही है।"

दावा

इस बार साफ पानी में खड़े होकर अर्घ्य देंगी महिलाएं- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री गुप्ता ने आगे कहा कि यहां भव्य छठ पूजा की जबरदस्त तैयारी चल रही है और इसको लेकर सरकार पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस बार महिलाएं यहां साफ पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देंगी, किसी प्रकार का झाग और गंदगी इस बार दिल्लीवासियों को झेलना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सैकड़ों कर्मचारी और अधिकारी यहां छठ को लेकर काम कर रहे हैं।

