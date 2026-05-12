दिल्ली जनगणना में QR कोड से होगी अधिकारियों की पुष्टि, फर्जीवाड़े पर कसेगी लगाम

फर्जी पहचान का डर और 93,000 लोगों ने खुद भरी जानकारी

यह कदम फर्जी पहचान और गलत संदेशों के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया गया है। दूसरी ओर, सेल्फ-एन्यूमरेशन (खुद से जानकारी भरने) की प्रक्रिया को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक 93,000 से ज्यादा लोग अपनी जानकारी भर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के निवासी हैं। जब अधिकारी आपके घर आएंगे, तो वे पहले से भरी गई जानकारी की जांच करेंगे और जहां जरूरी होगा, वहां नई जानकारी भी दर्ज करेंगे। इस दो-तरफा सिस्टम का मकसद आपकी जानकारी को सुरक्षित रखना और यह पक्का करना है कि हर किसी की गिनती सही और सटीक तरीके से हो।