बिहार: आज से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 7 नई ट्रेनें शुरू, जानिए रूट और खासियत

बिहार में सोमवार 29 सितंबर से कुल 7 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है, जिसमें 4 पैसेंजर ट्रेनें हैं, जबकि 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। इसके साथ ही देश में अमृत भारत एक्सप्रेस की कुल 30 सेवाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें 13 बिहार से जुड़ी हैं। नई ट्रेनें बिहार को हैदराबाद, अजमेर और दिल्ली जैसे शहरों को सीधे जोड़ेंगी, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को फायदा होगा और यात्रा आसान होगी।

शुरूआत नई अमृत भारत एक्सप्रेस का रूट क्या होगा? 1- मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के चरलापल्ली तक: सिर्फ मंगलवार को सुबह साढ़े 10 बजे चलेगी और हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, प्रयागराज, जबलपुर, इटारसी, नागपुर और काजीपेट से गुजरेगी। 2- दरभंगा से अजमेर के मदार जंक्शन तक: सिर्फ सोमवार को सुबह 4 बजे चलेगी, जो सीतामढी, रक्सौल, गोरखपुर, कानपुर, गोमती नगर, टुंडला और जयपुर से गुजरेगी। 3- छपरा से आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली): हफ्ते में 2 दिन सोमवार-बुधवार को सुबह 11 बजे सिवान, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ऐशबाग (लखनऊ), कानपुर से गुजरेगी।

पैसेंजर 4 पैसेंजर ट्रेनों का क्या है रूट? बिहार में आज से शुरू पैसेंजर ट्रेनों में नवादा-पटना डेमू पैसेंजर बिहार शरीफ और नूरसराय के रास्ते सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इस्लामपुर-पटना डेमू पैसेंजर हिलसा, दनियावां और पुनपुन को जोड़ने वाली ट्रेन 6 दिन चलेगी। पटना-बक्सर फास्ट पैसेंजर दानापुर और आरा के रास्ते 6 दिन तक चलेगी। झाझा-दानापुर फास्ट पैसेंजर जमुई, मोकामा और बख्तियारपुर के रास्ते सप्ताह में 6 दिन चलेगी। सभी ट्रेनों से निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को सुलभ और सस्ती यात्रा मिल सकेगी।