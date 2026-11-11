दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में सुधार, AQI 299 पर आया

छावला में सबसे ज्यादा 396 AQI दर्ज किया गया। इसके बाद चांदनी चौक में 379, DTU और IIT दिल्ली में 375 और नॉर्थ कैंपस में 374 AQI दर्ज किया गया।

इसके अलावा ITO में 367, बुराड़ी क्रॉसिंग में 362, NSUT जाफरपुर में 351, CRRI मथुरा रोड में 348, पंजाबी बाग में 341, JNU में 339, विवेक विहार में 326, जहांगीरपुरी में 320, बुराड़ी में 315, आनंद विहार और बवाना में 304 और RK पुरम में 300 दर्ज किया गया।