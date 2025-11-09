अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आया 5.4 तीव्रता का भूकंप, जानिए क्या हुआ नुकसान

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आया 5.4 तीव्रता का भूकंप

लेखन भारत शर्मा 01:38 pm Nov 09, 202501:38 pm

क्या है खबर?

भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रविवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। इसका केंद्र अंडमान सागर में 90 किलोमीटर की गहराई (अक्षांश 12.49 डिग्री उत्तर, देशांतर 93.83 डिग्री पूर्व) पर स्थित था। इसके कारण लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ गया। हालांकि, इस भूकंप के कारण अभी तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।