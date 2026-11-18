दिल्ली में सर्दियों के दौरान, हवा में छोटे कण (जैसे PM2.5) जमीन के करीब फंस जाते हैं। जबकि मुंबई में मानसून के बाद का मौसम, बड़े पैमाने पर चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल-एस्टेट के कंस्ट्रक्शन से निकलने वाले PM10 कणों को बढ़ा देता है।

प्रदूषण के स्रोत भले ही अलग हों, लेकिन दोनों शहरों के लोगों को लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से स्वास्थ्य से जुड़े एक जैसे खतरे झेलने पड़ते हैं।