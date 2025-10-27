दिल्ली की हवा अब भी 'बेहद खराब', बारिश से प्रदूषण घटने की उम्मीद जगी
क्या है खबर?
दिल्ली में दिवाली के बाद से वायु प्रदूषण बना हुआ है, जो 'गंभीर' स्तर तक पहुंच गया है। सोमवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 268 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। सुबह उठे लोगों को धुंध की चादर दिखी और आंखों में जलन जैसी महसूस हुई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश की योजना बनाई है, लेकिन उससे पहले असली बारिश प्रदूषण कम कर सकती है।
बारिश
आज से कल के बीच हो सकती है बूंदाबांदी
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पश्चिम विक्षोभ के कारण राष्ट्रीय राजधानी समेत कई शहरों में मौसम में परिवर्तन की संभावना बन रही है। दिल्ली में 27 और 28 अक्टूबर को बादल छाए रहने और हल्की बारिश की उम्मीद है। सोमवार 27 अक्टूबर की शाम को बूंदाबांदी हो सकती है। इससे दिल्ली के तापमान में भी हल्की गिरावट दिखेगी। रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम 15.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।
प्रदूषण
दिल्ली में क्या है प्रदूषण की स्थिति?
दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह 7 बजे तक वायु प्रदूषण 'बेहद खराब' स्तर पर रहा है। दिल्ली में AQI 268, फरीदाबाद में 269, गाजियाबाद में 272, गुरुग्राम में 287, ग्रेटर नोएडा में 258 और नोएडा में AQI 255 दर्ज किया गया है। दिल्ली में अभी वायु प्रदूषण को देखते हुए GRAP के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू है। AQI 0-50 को 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 200-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में सुबह प्रदूषण का हाल
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में GRAP-2 नियम लागू है।
वीडियो कालिंदी कुंज से है।
वीडियो कालिंदी कुंज से है। pic.twitter.com/iUTDWi4Ru8
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में छाई धुंध
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में GRAP-2 नियम लागू है।
ड्रोन वीडियो लाजपत नगर से है।
ड्रोन वीडियो लाजपत नगर से है। pic.twitter.com/ZyJfnNJtCw