दिल्ली की हवा अब भी 'बेहद खराब', बारिश से प्रदूषण घटने की उम्मीद जगी

लेखन गजेंद्र 11:22 am Oct 27, 202511:22 am

क्या है खबर?

दिल्ली में दिवाली के बाद से वायु प्रदूषण बना हुआ है, जो 'गंभीर' स्तर तक पहुंच गया है। सोमवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 268 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। सुबह उठे लोगों को धुंध की चादर दिखी और आंखों में जलन जैसी महसूस हुई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश की योजना बनाई है, लेकिन उससे पहले असली बारिश प्रदूषण कम कर सकती है।