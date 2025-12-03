उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, शीतलहर का अलर्ट जारी 

बर्फबारी बारिश-बर्फबारी से और गिरेगा तापमान उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ने से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई है। बुधवार (3 दिसंबर) को कई जिलों में रात को पारा 5 डिग्री से नीचे गिरने की संभावना है। मैदानी हिस्सों में बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ में मंगलवार को पारा माइनस 19 और बद्रीनाथ में माइनस 14 डिग्री दर्ज किया गया। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है।

शीतलहर अगले 3 दिन शीतलहर करेगी परेशान राजस्थान में गुरुवार से तेज सर्दी का दौर शुरू होगा। अगले 3 दिन झुंझुनूं, चूरू और सीकर में शीतलहर चलने की संभावना है। मंगलवार को सबसे कम तापमान बीकानेर के पास लूणकरणसर में 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। उधर, बिहार के 8 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। आगामी दिनों में तापमान 2-3 डिग्री गिर सकता है। हिमालयी क्षेत्रों में 5 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है।

Advertisement

प्रदूषण राजधानी में कम नहीं हो रहा प्रदूषण दिल्ली में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता कम होने के सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी हुई। इसके साथ ही शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है। अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान 22-24 डिग्री और न्यूनतम 6-9 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। राजधानी में 3 दिसंबर की सुबह कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के आस-पास रिकॉर्ड किया गया। समीपवर्ती उत्तर प्रदेश में हल्के कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट प्रदूषण के कारण दिल्ली में नजर आ रही धुंध #WATCH | Delhi | Visuals from the Akshardham area as a layer of toxic smog blankets the city. AQI (Air Quality Index) around the area is 405, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/wpJjgofpBH — ANI (@ANI) December 3, 2025