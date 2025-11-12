दिल्ली में जहरीली धुंध बरकरार, इंडिया गेट पर वायु की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिरी

दिल्ली में जहरीली धुंध का असर बरकरार है। बुधवार को भी सुबह आसपास में धुंए का बादल छाया रहा और आंख में जलन महसूस हुई। अब इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास की हवा भी सांस लेने लायक नहीं बची है। यहां का वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, इंडिया गेट और आसपास का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 408 दर्ज किया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है।

प्रदूषण दिल्ली के अन्य इलाकों में कैसा रहा AQI? CPCB के मुताबिक, बुधवार सुबह 7 बजे आनंद विहार में 438, बवाना में 451, चांदनी चौक में 449, द्वारका सेक्टर-8 में 423, ITO में 433, मुंडका में 443, नरेला में 437 और रोहिणी में 442 AQI दर्ज किया गया है। यह बताता है कि शहर के अधिकतर इलाकों की हवा अब 'बहुत खराब' श्रेणी से आगे बढ़कर 'गंभीर' स्तर तक खराब हो चुकी है। मंगलवार शाम को पहली बार समग्र AQI 428 दर्ज हुआ था, जिससे पाबंदियां बढ़ानी पड़ी।

पाबंदियां दिल्ली में लागू है GRAP-3 के तहत पाबंदियां वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू कर दिया है। इसके तहत BS-III वाले पेट्रोल और BS-IV के डीजल वाहनों को दिल्ली-NCR में प्रवेश नहीं मिलेगा। निर्माण-तोड़फोड़, खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी। गैर-इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। ईंट-भट्ठे और स्टोन क्रशर बंद रहेंगे। डीजल जनरेटर नहीं चलेगा। स्कूलों में कक्षा 1-5 तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी।

जानकारी कैसे मापते हैं AQI? शहर की हवा को AQI के अंक के आधार पर अच्छा और गंभीर माना जाता है। 0 से 50 को 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 200 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 'गंभीर' होता है।