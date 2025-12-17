दिल्ली में नई पाबंदियों के बाद कौनसे वाहन कर सकते हैं प्रवेश? जानें हर जरूरी बात

नियम किन वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध? मंत्री सिरसा के अनुसार, जब तक GRAP का तीसरा या चौथा चरण लागू रहेगा, तब तक दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में पंजीकृत सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही राजधानी में आने की अनुमति होगी। इसके अलावा बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को भी दिल्ली के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंपों पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान करेंगे।

प्रवेश कौनसे वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं? दिल्ली के बाहर पंजीकृत केवल BS6 मानक वाले वाहन ही राजधानी में प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में पंजीकृत वे वाहन, जो उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं और जिनके पास वैध PUC है, वे भी सड़कों पर चल सकेंगे। अगर वायु प्रदूषण और बढ़ता है और सरकार नियम सख्त करती है, तो ज्यादा उत्सर्जन करने वाले वाहन भी विशेष रूप से प्रतिबंध के दायरे में आ सकते हैं।

वजह सरकार ने क्यों उठाया ये कदम? वाहनों से होने वाला प्रदूषण दिल्ली की जहरीली हवा का बड़ा कारण है। सर्दियों के महीनों में स्मॉग के कारण ये समस्या और बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली के कुल प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन का योगदान 40 प्रतिशत के आसपास है। यही वजह है कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर सख्ती की जा रही है। इससे पहले भी प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में इस तरह के उपाय लागू किए गए हैं।

असर कितने वाहनों पर होगा असर? दिल्ली के आसपास के करीब 12 लाख वाहनों पर इसका असर पड़ना तय है। रिपोर्ट के मुताबिक, गुड़गांव में 2 लाख से ज्यादा, नोएडा में 4 लाख से ज्यादा और गाजियाबाद में पंजीकृत लगभग 5.5 लाख गाड़ियां इस नए फैसले से प्रभावित होने जा रही हैं। ये आंकड़े दिल्ली के बाहर पंजीकृत उन गाड़ियों के हैं, जो BS6 मानकों को पूरा नहीं करती हैं। नियम लागू होने के बाद ये दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी।