सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वाहनों-निर्माण पर प्रतिबंध प्रदूषण रोकने के 'पुराने और विफल' तरीके

CPCB के मुताबिक, दिल्ली की हवा शुक्रवार को सुबह 6 बजे 39 निगरानी केंद्रों पर 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, रोहिणी में सबसे ज्यादा 475 AQI दर्ज किया गया। वहीं, IIT दिल्ली में यह 472 रहा।

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सुबह 10 बजे दिल्ली के एक स्टेशन पर प्रति घन मीटर हवा में PM2.5 की मात्रा 335 माइक्रोग्राम दर्ज की गई। यह CPCB द्वारा निर्धारित PM2.5 के 'गंभीर' स्तर के अंतर्गत आता है।