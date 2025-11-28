दिल्ली की हवा हुई 'बेहद खराब', कई इलाकों में AQI 400 पार पहुंचा

दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर होता जा रहा है। आज सुबह 8:00 बजे राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 384 पर पहुंच गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के दर्जनभर इलाकों में AQI 400 को पार कर गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। राजधानी के 39 में से 19 स्टेशनों पर AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है।

इलाके मुंडका में AQI 436 दर्ज किया गया आज सबसे ज्यादा 436 AQI मुंडका में दर्ज किया गया। उसके बाद रोहिणी में 432, जहांगीरपुरी में 420 और आनंद विहार में AQI का स्तर 408 रहा। NCR के शहरों में भी हवा की गुणवत्ता खराब ही बनी हुई है। आज सुबह नोएडा में AQI 404 रहा, जबकि ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में क्रमश: 377 और 350 दर्ज किया गया। दिल्ली में लगातार 14 दिनों से वायु प्रदूषण की स्थिति इसी तरह बनी हुई है।

स्टेशन कहां-कितना है AQI? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 39 में से 19 स्टेशनों पर AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया। पंजाबी बाग में AQI 417, आरके पुरम में 418, वजीरपुर में 416 और नरेला में 407 दर्ज किया गया। इसी तरह चांदनी चौक में 408, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 401 और बुराड़ी क्रॉसिंग (403) में भी AQI 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है। एक दिन पहले दिल्ली की औसत AQI 377 था।

Advertisement

सुधार आने वाले दिनों में भी राहत के आसार नहीं दिल्लीवासियों को अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं है। अनुमान बताते हैं कि हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में ही रहेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में चल रही शीतलहर संकट को और बढ़ा रही है। इसके साथ ही कम तापमान और कोहरे ने लोगों की सेहत के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। इस बीच GRAP-3 की पाबंदियां हटाए जाने के बाद स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं।

Advertisement