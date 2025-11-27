कर्नाटक के दावणगेरे में 2 साल का बच्चा टब में डूबा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कर्नाटक के दावणगेरे में 2 साल की बच्ची घर में प्लास्टिक के टब में गिरी, मौत

लेखन गजेंद्र 05:19 pm Nov 27, 202505:19 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के दावणगेरे में एक 2 साल की बच्ची घर में खेलते हुए बाथरूम में पहुंच गई, जहां पानी से भरे प्लास्टिक के टब में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना जगलुरु तालुक के निबागुरु गोल्लारहट्टी गांव में हुई है। मृतक बच्ची मंजूनाथ और राजेश्वरी की बेटी है। बताया जा रहा है कि बच्ची खेलते-खेलते बाथरू में गई थी, तभी टब के पानी से खेलते हुए वह अचानक उसमें गिर गई और दम घुटने से मौत हो गई।