कर्नाटक के दावणगेरे में 2 साल की बच्ची घर में प्लास्टिक के टब में गिरी, मौत
क्या है खबर?
कर्नाटक के दावणगेरे में एक 2 साल की बच्ची घर में खेलते हुए बाथरूम में पहुंच गई, जहां पानी से भरे प्लास्टिक के टब में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना जगलुरु तालुक के निबागुरु गोल्लारहट्टी गांव में हुई है। मृतक बच्ची मंजूनाथ और राजेश्वरी की बेटी है। बताया जा रहा है कि बच्ची खेलते-खेलते बाथरू में गई थी, तभी टब के पानी से खेलते हुए वह अचानक उसमें गिर गई और दम घुटने से मौत हो गई।
हादसा
घटना के समय परिजन अन्य कामों में व्यस्त थे
बताया जा रहा है कि जिस समय यह घटना घटी, परिवार के अन्य सदस्य घर में ही मौजूद थे, लेकिन सभी अपने-अपने कामों में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद जब उन्हें बच्ची का ध्यान आया तो हर कहीं ढूंढने लगे, लेकिन बाथरूम में नहीं देखा। बच्ची के कहीं न मिलने पर माता-पिता ने पूरे गांव में उसकी तलाश की। बाद में जब वे घर के बाथरूम में देखने गए, तो बच्ची को टब में डूबा पाया।
जांच
टब से बाहर नहीं निकल सकी बच्ची
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बच्ची सिर के बल टब में गिरी थी, जिससे वह संभल नहीं सकी और पानी में रहने से उसका दम घुट गया। पुलिस का कहना है कि परिजनों ने बच्ची का पोस्टमॉर्टम कराने से मना कर दिया है। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक और चिंता की लहर है। स्थानीय विधायक बी देवेंद्रप्पा ने माता-पिता से मुलाकात की उन्होंने लोगों को इस तरह घटनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी है।