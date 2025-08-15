LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली: हुमायूं के मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा गिरा, कई के दबे होने की आशंका
दिल्ली: हुमायूं के मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा गिरा, कई के दबे होने की आशंका
दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा गिर गया है

दिल्ली: हुमायूं के मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा गिरा, कई के दबे होने की आशंका

लेखन भारत शर्मा
Aug 15, 2025
05:49 pm
क्या है खबर?

स्वतंत्रता दिवस की खुशियों के बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़े हादसे की खबर आई है। हुमायूं के मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा अचानक गिर गया। इस हादसे में 10-12 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है।

हादसा?

कैसे हुआ हादसा?

NDTV के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने बताया कि शाम करीब साढ़े 4 बजे निजामुद्दीन इलाके में स्थित हुमायूं के मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा अचानक गिरने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) समेत आपातकालीन सेवाओं ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने बताया कि 6-7 लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल लिया था, जबकि 3 अन्य को DFS कर्मचारियों ने निकाला।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

प्रयास

मलबे से अन्य लोगों को निकालने का काम जारी

पुलिस ने बताया कि अब तक किसी की भी मौत की खबर नहीं है। हालांकि, बचाव दल अन्य लोगों के दबे होने की आशंका के चलते अभी भी मलबे को हटा रहा है। मलबे में दबे कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। बता दें कि यह स्मारक 16वीं शताब्दी के मध्य का एक मकबरा है, जहा अक्सर पर्यटक आते हैं। हादसे के कारणों की भी जांच जारी है।