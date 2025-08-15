दिल्ली: हुमायूं के मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा गिरा, कई के दबे होने की आशंका
क्या है खबर?
स्वतंत्रता दिवस की खुशियों के बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़े हादसे की खबर आई है। हुमायूं के मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा अचानक गिर गया। इस हादसे में 10-12 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है।
हादसा?
कैसे हुआ हादसा?
NDTV के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने बताया कि शाम करीब साढ़े 4 बजे निजामुद्दीन इलाके में स्थित हुमायूं के मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा अचानक गिरने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) समेत आपातकालीन सेवाओं ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने बताया कि 6-7 लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल लिया था, जबकि 3 अन्य को DFS कर्मचारियों ने निकाला।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
VIDEO | Delhi: A portion of the structure at Humayun’s Tomb collapses, and some are feared trapped. More details awaited— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/WEvDcD0TLq
प्रयास
मलबे से अन्य लोगों को निकालने का काम जारी
पुलिस ने बताया कि अब तक किसी की भी मौत की खबर नहीं है। हालांकि, बचाव दल अन्य लोगों के दबे होने की आशंका के चलते अभी भी मलबे को हटा रहा है। मलबे में दबे कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। बता दें कि यह स्मारक 16वीं शताब्दी के मध्य का एक मकबरा है, जहा अक्सर पर्यटक आते हैं। हादसे के कारणों की भी जांच जारी है।