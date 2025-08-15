दिल्ली: हुमायूं के मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा गिरा, कई के दबे होने की आशंका

दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा गिर गया है

लेखन भारत शर्मा 05:49 pm Aug 15, 202505:49 pm

क्या है खबर?

स्वतंत्रता दिवस की खुशियों के बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़े हादसे की खबर आई है। हुमायूं के मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा अचानक गिर गया। इस हादसे में 10-12 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है।