दिल्ली के विश्वास नगर में मकान में आग लगने से 4 लोगों की मौत

दिल्ली में मकान में लगी आग, 4 लोगों की मौत और 2 झुलसे

लेखन आबिद खान 09:44 am Nov 29, 202609:44 am

क्या है खबर?

दिल्ली के विश्वास नगर में रविवार सुबह एक घर में भीषण आग लगने से कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि घर के बेसमेंट में ई-रिक्शा चार्ज करने की जगह थी। संभवत: यहीं पर शॉट सर्किट होने से आग भड़की और घर को चपेट में ले लिया। सभी पीड़ित मकान की पहली मंजिल पर सो रहे थे।