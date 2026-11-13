वायु प्रदूषण से देश को लगा 24 लाख करोड़ रुपये का झटका, सिर्फ 20 प्रतिशत कमी से बच सकते हैं 8 लाख करोड़ रुपये
डेलबर्ग एडवाइजर्स और क्लीन एयर फंड की एक नई रिपोर्ट बताती है कि अगर भारत हवा में प्रदूषण को करीब 20 प्रतिशत तक कम कर दे, तो 2030 तक हर साल होने वाले लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान से बच सकता है।
इस आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण यह है कि लोग बीमारी की हालत में भी काम पर जाते हैं, जिससे काम में कमी आती है और उत्पादकता घट जाती है। सिर्फ 2024 में ही, वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के इलाज का खर्च 1.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
2024 में प्रदूषण से भारत को 24 लाख करोड़ रुपये का नुकसान
अकेले 2024 में, वायु प्रदूषण की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को करीब 24 लाख करोड़ रुपये का झटका लगा, जो देश के कुल GDP का लगभग 6 प्रतिशत है। यह सिर्फ सेहत का मामला नहीं है। खराब हवा की वजह से लोग अक्सर काम पर नहीं जा पाते, उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है।
यहां तक कि लोग खरीदारी करने या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी बाहर कम निकलते हैं, जिसका सीधा असर रिटेल और टूरिज्म जैसे सेक्टरों पर पड़ता है।