वायु प्रदूषण से देश को लगा 24 लाख करोड़ रुपये का झटका, सिर्फ 20 प्रतिशत कमी से बच सकते हैं 8 लाख करोड़ रुपये

डेलबर्ग एडवाइजर्स और क्लीन एयर फंड की एक नई रिपोर्ट बताती है कि अगर भारत हवा में प्रदूषण को करीब 20 प्रतिशत तक कम कर दे, तो 2030 तक हर साल होने वाले लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान से बच सकता है।

इस आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण यह है कि लोग बीमारी की हालत में भी काम पर जाते हैं, जिससे काम में कमी आती है और उत्पादकता घट जाती है। सिर्फ 2024 में ही, वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के इलाज का खर्च 1.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।