महाराष्ट्र में चक्रवात 'शक्ति' का अलर्ट, तेज हवा चलने और ऊंची लहरें उठने का अनुमान
महाराष्ट्र में चक्रवात 'शक्ति' को लेकर अलर्ट जारी किया गया है (फाइल तस्वीर)

लेखन आबिद खान
Oct 04, 2025
11:32 am
क्या है खबर?

महाराष्ट्र में चक्रवात 'शक्ति' को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 7 अक्टूबर के बीच मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में इसका असर देखने को मिल सकता है। यहां 45 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। इसे देखते हुए मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है।

अलर्ट

किन इलाकों पर पड़ सकता है चक्रवात का असर?

मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात का केंद्र समुद्र तट से दूर है, लेकिन इससे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा में 3-4 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है और उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। 4-6 अक्टूबर के बीच उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और मध्य अरब सागर में समुद्र की स्थिति खराब रहेगी। 5 अक्टूबर तक गुजरात-उत्तर महाराष्ट्र और पाकिस्तान के तटों पर भी हलचल रहेगी।

चक्रवात

अभी कहा है चक्रवात 'शक्ति'?

गुजरात के कच्छ में खाड़ी और उसके आसपास अरब सागर में बना कम दबाव के क्षेत्र को श्रीलंका ने चक्रवात 'शक्ति' नाम दिया है। बीते दिन ये गुजरात के नलिया से लगभग 270 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम, पोरबंदर से 300 किलोमीटर पश्चिम और पाकिस्तान के कराची से 360 किलोमीटर दक्षिण में था। ये लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, इसके भारत से टकराने की संभावना नहीं है।