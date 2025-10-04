महाराष्ट्र में चक्रवात 'शक्ति' का अलर्ट, तेज हवा चलने और ऊंची लहरें उठने का अनुमान

अलर्ट

किन इलाकों पर पड़ सकता है चक्रवात का असर?

मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात का केंद्र समुद्र तट से दूर है, लेकिन इससे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा में 3-4 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है और उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। 4-6 अक्टूबर के बीच उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और मध्य अरब सागर में समुद्र की स्थिति खराब रहेगी। 5 अक्टूबर तक गुजरात-उत्तर महाराष्ट्र और पाकिस्तान के तटों पर भी हलचल रहेगी।