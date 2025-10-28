चक्रवात मोंथा में आई तेजी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश

बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मोन्था मजबूत हो गया और तेजी से आगे बढ़ रहा है। चक्रवात को देखते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा हाई अलर्ट पर है। करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ आ रहे इस तूफान ने तटीय क्षेत्र में भारी बारिश शुरू कर दी है। यहां से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को हरसंभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया है।

चक्रवात आज आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को पार करेगा तूफान भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, चक्रवात मोन्था रविवार देर रात आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से करीब 280 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व और विशाखापत्तनम से 410 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित था। चक्रवात मंगलवार शाम या रात तक एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच पार कर जाएगा। हालांकि, तूफान पहले ही कई तटीय जिलों में पहुंच चुका है, जिससे चित्तूर, तिरुपति और काकीनाडा में अत्यधिक बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मौसम ओडिशा में रेड अलर्ट घोषित चक्रवात मोन्था आंध्र प्रदेश में दस्तक देगा, लेकिन ओडिशा भी तैयार है। सरकार ने मंगलवार से भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगढ़, गजपति, गंजम, कालाहांडी और कंधमाल में रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में 1,445 चक्रवात आश्रय स्थल खुले हैं और 140 बचाव दल तैयार है। गजपति जिले के पहाड़ी इलाकों पर भूस्खलन की संभावना को देखते हुए सतर्क हैं। निचले इलाकों से 32,000 लोगों को निकालने का काम जारी है।

प्रभाव इन राज्यों में भी दिख रहा असर चक्रवात का हल्का असर पश्चिम बंगाल में दिखेगा। यहां के कोलकाता, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, पूर्व-पश्चिम मेदिनीपुर में भारी बारिश की संभावना है और 80-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। चक्रवात के आगे बढ़ने पर उत्तर बंगाल में 29 अक्टूबर से बारिश बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और रानीपेट में सोमवार को भारी बारिश हुई है। मोन्था चेन्नई से 480 किलोमीटर पूर्व में है। यहां असर कम दिखेगा।