20 नवंबर को आंध्र प्रदेश से टकरा सकता है चक्रवात 'अकवन', प्रशासन हाई अलर्ट पर
बंगाल की खाड़ी में चक्रवात 'अकवन' तेज हो रहा है। इसके 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और विशाखापट्टनम के बीच तट से टकराने की उम्मीद है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 19 नवंबर की रात से लेकर तट से टकराने तक हवा की रफ्तार 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो कभी-कभी 145 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है।
अधिकारियों ने भेजे 1.08 लाख से ज्यादा वॉइस अलर्ट
चक्रवात के नजदीक आने के चलते, अधिकारियों ने आपदा राहत टीमों को तैनात कर दिया है। उन्होंने मछुआरा समुदायों को चेतावनी देने के लिए 1.08 लाख से ज्यादा वॉइस अलर्ट भी भेजे हैं।
मछली पकड़ने वाली नावों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है, जबकि किसानों को जल्द फसल काटने और जल निकासी के रास्ते साफ रखने की सलाह दी गई है।
इस बीच, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी बारिश का भी अनुमान है। सभी लोग चक्रवात के असर के लिए तैयार हैं।