चक्रवात के नजदीक आने के चलते, अधिकारियों ने आपदा राहत टीमों को तैनात कर दिया है। उन्होंने मछुआरा समुदायों को चेतावनी देने के लिए 1.08 लाख से ज्यादा वॉइस अलर्ट भी भेजे हैं।

मछली पकड़ने वाली नावों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है, जबकि किसानों को जल्द फसल काटने और जल निकासी के रास्ते साफ रखने की सलाह दी गई है।

इस बीच, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी बारिश का भी अनुमान है। सभी लोग चक्रवात के असर के लिए तैयार हैं।